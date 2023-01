Un groupe disparate à l’entraînement du PSG ce samedi

Le PSG s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en disposant de Châteauroux sur son terrain (1-3). Désormais, les Parisiens doivent se concentrer sur leur prochaine échéance en Ligue 1, ce mercredi soir (21h00) face à Angers.

Face à Châteauroux, Christophe Galtier a dû composer son XI de départ sans de nombreux cadres. Cela a notamment permis à plusieurs titis de briller, à l’image de Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Désormais, la priorité pour les Rouge et Bleu sera de rebondir en Ligue 1 après le revers concédé sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir (3-1, 17e journée).

Neymar absent, Messi et Verratti présents

Le PSG affrontera le SCO d’Angers, la lanterne rouge, ce mercredi pour le compte de la 18e journée. Une opposition, qui se déroulera au Parc des Princes, largement à la portée des hommes de Christophe Galtier. D’ailleurs, ce jour, on a pu noter que l’entraînement de ce samedi a été assez léger pour les joueurs rouge et bleu. Lionel Messi, revenu tout juste d’Argentine, et Marco Verratti étaient tous deux bien présents. Pour le reste, les titulaires face à Châteauroux n’ont pas pris part à la séance collective. Enfin, comme de coutume désormais, de nombreux jeunes étaient présents. Parmi ceux-ci on peut notamment citer Ayman Kari, Ilyes Housni, Vimoj Muntu Wa Mungu, Ethan Mbappé ou encore Timothée Pembélé. Comme pressenti, Neymar, qui finit de soigner sa cheville, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, tous deux en repos, manquaient, eux, à l’appel.