Revue de Presse PSG : Châteauroux, Zaïre-Emery, Gharbi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 janvier 2023. La qualification dans la douleur du PSG contre Châteauroux. Les satisfactions Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery, titulaires hier et auteur d’un gros match.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG contre Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France. « Tenu en échec par le 14e de National jusqu’à la 78e minute, le PSG privé de nombreux cadres, s’en est sorti à l’arraché » note le quotidien sportif. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a aligné trois jeunes titis, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. En conférence de presse d’avant match, il avait expliqué qu’il allait aligner le meilleur onze possible. Avec ses choix il a envoyé un message « à certains éléments de son groupe, Fabian Ruiz au hasard, dont les performances récentes laissaient à désirer. »

Les choix du coach du PSG, dans un premier temps, ont été validés. « On voyait un PSG avec beaucoup de mouvements, d’allant, d’audace. […]Puis les Castelroussins, inhibés par l’ouverture logique d’Hugo Ekitike, arrêtèrent de regarder leur adversaire« , souligne l’Équipe. Même si le PSG restait encore menaçant avec deux occasions franches, « le rapport de force s’inversa peu à peu. » L’égalisation de Châteauroux « allait révéler les fragilités parisiennes. » Les Rouge & Bleu apparaissaient moins confiants, plus prenables. Le double changement de Christophe Galtier à l’heure de jeu, avec les entrées de Ramos et Ruiz à la place de Bitshiabu et Gharbi, « a eu le mérite de casser l’engrenage, de réveiller les Parisiens et de leur permettre de reprendre la direction des opérations. » Le quotidien sportif conclut en expliquant que cette rencontre était un avertissement sans frais pour le PSG.

L’Équipe a également fait un focus sur le match des deux titis du PSG, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery. « Ils se souviendront de ce 6 janvier 2023. Leur vrai acte de naissance au très haut niveau. » Le quotidien sportif explique que le duo a diffusé tout au long de la soirée une impression d’aisance « assez bluffante. » Sur plusieurs séquences, les deux titis parisiens ont confirmé qu’ils avaient des aptitudes de haut niveau. Pour Gharbi, « ce qui plaît, c’est cette mobilité, cette volonté constante d’accélérer le jeu. » Dans les 30 premières minutes de la rencontre, il a marqué par ses prises d’initiative balle au pied. « Gharbi donne l’impression, ces derniers mois, d’avoir gommé une forme de suffisance pour gagner en générosité et en efficacité. » Pour l’Equipe, ces qualités-là Warren Zaïre-Emery « les a toujours eues. » Ce qui frappe avec le jeune milieu de terrain (16 ans), c’est cette justesse dans le placement comme dans les choix techniques et cet abattage constant. Malgré ça, il ne fait pas encore tout bien, ce qui est tout à fait normal, « mais même quand il se trompe, « WZE » donne le sentiment de pouvoir se rattraper par une course ou un jaillissement. Ce titi est assez bluffant. » L’Équipe conclut en faisant un point sur l’avenir proche des deux joueurs. Si Luis Campos a pensé à prêter Warren Zaïre-Emery à Lens l’été dernier, le dirigeant portugais n’ouvrira pas la porte cet hiver. El Chadaille Bitshiabu, également titulaire hier soir, devrait aussi rester au PSG cet hiver. En revanche, l’idée d’un prêt d’Ismaël Gharbi n’est pas écartée même si « sa prestation de vendredi appuie un constat : Gharbi peut être utile à ce Paris-là.«

Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG en 32es de finale de Coupe de France contre Châteauroux (1-3) et explique que le club de la capitale a évité la mauvaise blague. Avec de nombreux absents, dont la MNM pour la première fois absente en totalité, Christophe Galtier avait donné sa chance à plusieurs titis. Après l’égalisation de la Berrichonne, qui lui a redonné de la confiance alors qu’elle semblait bien limitée jusque-là, « comme assommés, les Parisiens, eux, ont reculé malgré les incessants grands gestes des bras de Marquinhos pour rester le plus haut possible. » Châteauroux en a profité en se procurant trois grosses occasions (42e, 48e, 57e). Mais sans réussir à prendre l’avantage. « Cela n’empêchait pas les ultras parisiens de continuer de chanter dans leur coin de tribune. » Les sorties de de Bitshiabu et Gharbi, remplacés par Ramos et Ruiz, n’étaient pas ce qui allait rassurer les supporters parisiens, « qui voyaient Soler et Sarabia se voir accorder le droit de poursuivre leur prestation indigente« , surtout que les Rouge & Bleu ne se procuraient qu’une seule occasion franche par l’intermédiaire de Nordi Mukiele (68e). Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir le PSG accélérer et se mettre à l’abri par l’intermédiaire de Carlos Soler (78e) et Juan Bernat (91e).

Le quotidien francilien évoque également le match des titis du PSG. Ismaël Gharbi, passeur décisif et pas loin d’être buteur, a satisfait Christophe Galtier par sa prestation. « Actif, juste dans ses passes, Gharbi a montré qu’il possédait les qualités nécessaires pour aider le PSG sur ce type de rencontres. » En ce qui concerne El Chadaille Bitshiabu, titularisé à son poste de prédilection – défenseur central – « s’est montré plus maladroit que face à Strasbourg (2-1), il y a dix jours, où il avait débuté comme latéral gauche et signé une partie solide. Plus fébrile, il a perdu plusieurs duels et s’est loupé du pied droit, son mauvais, en marquant un but contre son camp (37e). » Pour Zaïre-Emery, le Parisien estime qu’il a distribué le jeu comme un pro pour sa première titularisation avec l’équipe fanion. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier a aussi lancé dans le grand bain, Ilyes Housni, qui brille depuis le début de la saison avec les U19.

L’Équipe qui a également dévoilé son onze de l’année 2022 de Ligue 1 avec une forte consonance parisienne. En effet, six joueurs du PSG figurent dans ce onze. Nuno Mendes et Marquinhos en défense, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Kylian Mbappé au milieu et en attaque. En ce qui concerne les internautes, Neymar quitte le onze et est remplacé par Martin Terrier, tout comme Verratti remplacé par Aurélien Tchouameni. Pour le capitaine Rouge & Bleu, il est le joueur de Ligue 1 à avoir réussi le plus de passes lors de l’année écoulée (2129). Pour le Portugais, il est le défenseur de Ligue 1 qui a initié le plus de séquences de jeu terminant en but en championnat (5). Marco Verratti est, lui, le joueur qui a réussi le plus grand nombre de passes dans la moitié adverse (1476). Très en forme depuis plusieurs mois, Neymar est le joueur de Ligue 1 qui a converti le plus de grosses occasions en 2022 (20). Lionel Messi a délivré 20 passes décisives en Ligue 1 en 2022, sept de plus que tout autre joueur. Enfin, Kylian Mbappé est le joueur le plus impliqué sur des buts en championnat de France en 2022 avec 43 réalisations (32 buts, 11 passes décisives).