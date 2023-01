Le PSG s’est défait de Châteauroux ce vendredi en marge des 32es de finale de Coupe de France (1-3). Une échéance qui nous a permis de scruter avec attention trois jeunes pousses rouge et bleu.

Pour cette rencontre face à Châteauroux, Christophe Galtier a dû se passer des services de sa fameuse triplette offensive. Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé manquaient, en effet, à l’appel. L’occasion pour Ismaël Gharbi ou Warren Zaïre-Emery de s’octroyer leur première titularisation avec leur club formateur. En défense, El Chadaille Bitshiabu a connu sa seconde titularisation de la saison.

Warren Zaïre-Emery, un joueur qui a impressionné

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux premiers titis cités ont rendu une copie de grande qualité, l’espoir espagnol ayant même distillé sa première passe décisive en professionnel. En revanche, même s’il n’a pas démérité, El Chadaille Bitshiabu a, lui, rencontré quelques difficultés.

Sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana est revenu sur la victoire du PSG et sur les prestations individuelles des jeunes franciliens : « Le PSG n’a pas brillé, mais c’était l’occasion de jouer pour la première fois sans les trois de devant. Il manquait Messi, Neymar et Mbappé. C’était donc un bon test pour le groupe. Il fallait prouver que la différence pouvait se faire sans ces trois-là, même si c’était une équipe de National en face. Le PSG a gagné, mais ce fut laborieux. (…) Warren Zaïre-Emery ? Comme il a pu le dire en après-match, cela a été une fierté pour lui. Il promet pour l’avenir. C’est un joueur plein de talent et qui est capable d’amener beaucoup de choses au milieu de terrain. Il faut qu’il s’aguerrisse quelque peu dans son caractère, mais, en dehors de ça, il a fait un match plein. C’est un joueur très intéressant. Il n’a clairement pas fait tâche au milieu des autres joueurs plus expérimentés. Pour ce qui est des autres jeunes : Ismaël Gharbi a vraiment été très bon. Il a été l’un des meilleurs sur ce match. El Chadaille Bitshiabu a eu un peu plus de mal. Dans l’ensemble, les jeunes ont été intéressants. »