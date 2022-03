Cette année encore, les Féminines du PSG verront les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. Victorieuses à l’aller à Munich (2-1), les Parisiennes ont validé leur qualification face au FC Bayern en prolongation (2-2), grâce à une réalisation de Ramona Bachmann à la 112e minute de jeu. En difficulté face à l’agressivité allemande, les Rouge & Bleu ont fait preuve d’abnégation et de solidarité pour poursuivent leur rêve européen. Le club de la capitale affrontera l’OL ou la Juventus Turin au tour suivant. Après la rencontre, la capitaine des Féminines du PSG, Grace Geyoro, a tenu à saluer la mentalité de ses coéquipières, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« C’était un match avec énormément d’intensité, face à une très belle équipe du Bayern. Elles ont mis énormément de rythme, c’est allé jusqu’en prolongation, on a réussi à mettre ce but qui nous a délivrées, soulagées. On est très très fières de ce qu’on a pu faire, très fières du match aussi. L’ambiance était exceptionnelle, on a pris énormément de plaisir avec les ultras. C’était un grand rendez-vous, on avait une bonne pression, ça a été un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure on a gagné en intensité. Toutes les filles ont montré de grosses qualités, dans la mentalité, dans l’effort. On a tout donné. On n’a rien lâché. Si on en est là, c’est parce qu’on ne lâche rien dans la tête, toutes les joueuses. C’est une grosse force qu’il faut garder pour la suite. »