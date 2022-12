Le Portugal affronte cet après-midi (16 heures, BeIN Sports 1) la Corée du Sud pour son dernier match de poules de la Coupe du Monde. Qualifié pour les huitièmes, Fernando Santos pourrait effectuer un turn-over. Vitinha, le joueur du PSG. La presse portugaise est partagée sur les changements.

Après ses victoires contre le Ghana (3-2) et l’Uruguay (2-0), le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Première de son groupe, la Seleçao das Quinas est aussi presque assuré de terminer en tête. Pour cette rencontre, Fernando Santos devrait effectuer un turn-over. Mais la presse portugaise n’est pas d’accord sur le onze. Dans les buts, certains annoncent Diogo Costa d’autres Rui Patricio. En défense centrale, Pepe devrait enchaîner alors que le jeune Antonio Silva pourrait connaître sa première en Coupe du Monde. Les couloirs pourraient être confiés à Diogo Dalot à droite et Joao Cancelo ou Raphaël Guerreiro à gauche. Au milieu, Fernando Santos pourrait offrir ses premières minutes au joueur du PSG, Vitinha. L’attaque pourrait être composée de Cristiano Ronaldo et Rafael Leao.

Le XI probable du Portugal

Le XI du Portugal selon A Bola : Diogo Costa – Diogo Dalot, Pepe, Antonio Silva, Raphaël Guerreiro – Matheus Nunes, Vitinha, Palhinha, Joao Mario – Cristiano Ronaldo, Rafael Leao