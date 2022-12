Depuis mercredi, l’équipe de France connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de Coupe du monde. Et les Bleus affronteront la Pologne ce dimanche (16h). Et pour ce match, Didier Deschamps devrait aligner un onze qui s’apparente à l’équipe-type.

Après une défaite face à la Tunisie (0-1) pour le dernier match de poules, en attendant la décision de la FIFA avec le recours déposé par les Bleus en raison du but refusé d’Antoine Griezmann en fin de match, l’équipe de France disputera une autre compétition ce dimanche. Après un match face aux Tunisiens où les remplaçants n’ont pas été au niveau, Didier Deschamps reconduira sans surprise un onze compétitif.

Le même onze que face au Danemark ?

Le sélectionneur des Bleus devrait donc aligner une équipe qui s’apparente à un XI type afin d’aborder au mieux un match qui peut s’annoncer piège face aux Polonais de Robert Lewandowski. Ainsi, le même onze en 4-3-3 que lors de la victoire face à Danemark (2-1) pourrait être aligné. Devenu numéro un au poste de latéral droit aux yeux du staff, Jules Koundé devrait être titulaire. Après avoir retrouvé quelques sensations lors des deux derniers matches, Raphaël Varane formera la charnière centrale avec Dayot Upamecano. De son côté, Théo Hernandez est le seul latéral gauche de métier valide et sera sans surprise titulaire. Le duo du milieu de terrain, Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni, va être reconduit et sera accompagné par Antoine Griezmann dans un rôle hybride, comme le rapporte Le Parisien.

En attaque, pas de changement non plus. « Mbappé conservera toute la liberté que son génie lui autorise dans un rôle de pointe gauche. » De l’autre côté, Ousmane Dembélé, auteur d’un début de Coupe du monde très prometteur, continuera d’animer le couloir droit. Face à la Tunisie, l’ancien Parisien, Kingsley Coman, « n’a n’a pas créé assez de danger pour bousculer la hiérarchie », note LP. Mais sa prestation décevante peut notamment s’expliquer par le grand turn-over réalisé par Didier Deschamps avec un milieu de terrain expérimental et incohérent. Enfin, Olivier Giroud est fortement pressenti pour occuper la pointe de l’attaque.