Cdm 2026 : le coup d’envoi entre la France et l’Irak maintenu, pour le moment

Pour le moment, aucun changement de programme pour le match entre la France et l’Irak. Mais la météo reste menaçante.

Les hommes de Didier Deschamps se sont défaits du Sénégal pour leur premier match lors de cette Coupe du monde. Désormais, les Bleus ont l’occasion de valider leur présence en 16e de finale, tout en prenant une très grosse option pour la première place. Mais pour cela, il faudra se débarrasser de l’Irak ce lundi soir (23h00). Ce qui n’a rien d’insurmontable sur le papier. Problème, de violents intempéries frappent actuellement autour du Lincoln Field de Philadelphie, stade où se déroulera cette partie.

Plus de peur que de mal ?

Comme on vous l’indiquait ce dimanche matin, des doutes existaient sur la bonne tenue de France – Irak. Et les mauvaises prévisions se confirment. En effet, à un peu plus de deux heures du coup d’envoi du match, la météo s’est déchaînée sur Philadelphie. RMC explique même que l’ouverture des portes du stade a été repoussée pour les spectateurs. La situation est toutefois revenu à la normal, relate encore RMC. Reste qu’un report était clairement dans les tuyaux et qu’un nouvel épisode orageux pourrait se déclencher à trente minutes du match.



On vous tiendra, bien évidemment, au courant si une évolution est signalée. Pour rappel, le protocole dans ce genre de situations prévoit une pause de 30 minutes à chaque fois qu’un éclair frappe dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade.