PSG : Gonçalo Ramos a eu peur de ne plus jamais remarcher

Gonçalo Ramos est revenu sur l’une de ses grosses blessures contractée avec le PSG. Une blessure qui lui a fait extrêmement peur.

Une blessure qui a certainement joué un grand rôle dans l’aventure de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. En août 2024, le Portugais commençait la saison dans la peau du titulaire en pointe. Malheureusement pour lui, le déplacement sur la pelouse du Havre en Ligue 1 en aura décidé autrement. Violemment taclé, il a subi une très grave entorse ligamentaire. Une absence de trois mois s’en est suivie, de quoi largement contrarier sa saison.

Gonçalo Ramos s’est fait très peur

Si on ajoute à cela la grosse maladie intestinale qu’il a vécue lors de son arrivée à Paris, on comprend que tout n’a pas été simple pour le supersub lors de ses débuts. Gonçalo Ramos s’est d’ailleurs confié sur cet épisode auprès de la télévision portugaise. L’occasion pour lui de faire quelques confidences au sujet de cette cheville récalcitrante.

« Je me suis blessé au pied lors du premier match de la saison. J’ai joué 15 minutes, et je me suis blessé. Quand je suis arrivé à l’hôpital, le médecin me parlait d’une possible fracture du péroné. Le lendemain, il m’a dit qu’il fallait que je me fasse opérer. J’ai été absent trois mois, s’est-il remémoré pour l’émission Alta Definiçao. J’étais prêt pour la saison. J’étais surmotivé et en pleine forme. Et voilà, trois mois d’arrêt. (…) J’avais l’angoisse de ne plus pouvoir remarcher. J’ai subi une opération et j’ai perdu beaucoup de mobilité, et c’est mon pied d’appui. Mais ce genre d’épreuve vous renforce et vous apprend à affronter les difficultés par la suite. »

