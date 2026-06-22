Cdm 2026 – France / Irak : les compositions officielles avec deux Parisiens

La France affronte l’Irak pour la 2e journée de la phase de groupe de Coupe du monde ce lundi soir (23h00). Voici les compositions officielles.

L’occasion du confort. Après sa victoire convaincante contre le Sénégal malgré une première période très pauvre (3-1), l’Équipe de France affronte l’Irak pour tenter la passe de deux ce lundi soir (23h00). De quoi permettre aux hommes de Didier Deschamps de se projeter sur la suite de la compétition planétaire avec plus de sérénité en cas de succès. Le sélectionneur tricolore a d’ailleurs décidé d’opérer quelques changements dans sa composition de départ comparativement à celle qui a fait tomber les Lion de la Teranga.

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Bradley Barcola, buteur dès son entrée en jeu mardi dernier, a ainsi gagné sa place dans le onze. Le numéro 29 du Paris Saint-Germain prend donc l’aile gauche en lieu et place de son partenaire en club, Désiré Doué. Autres absents : Théo Hernandez et Aurélien Tchouameni. Le premier est remplacé par Lucas Digne, le second par Manu Koné. Pour le reste, aucun autre changement à signaler, mis à part que Michael Olise devrait évoluer en meneur de jeu et qu’Ousmane Dembélé devrait récupérer l’aile droite.

Les compositions officielles de ce France / Irak

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Irak : Basil – Ali, Tahseen, hashim, Doski – Bayesh, Iqbal, Al Ammari, Ismael – Hussein, Qasim