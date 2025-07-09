CdM des Clubs : Jamal Musiala défend Gigio Donnarumma après sa blessure

Lors du quart de finale de Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et le Bayern Munich, le résultat sportif est passé au second plan pour les suiveurs de football. En effet, la terrible blessure de Jamal Musiala a tristement marqué les esprits.

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est défait du Bayern Munich (2-0) en terminant la rencontre à 9 contre 11. Le résultat sportif acquis pour les Parisiens, tous les regards et pensées étaient tournés vers Jamal Musiala. Juste avant la mi-temps, l’international allemand fait le pressing pour récupérer le ballon mais Gianluigi Donnarumma sort dans les pieds du Bavarois qui fait également face à une protection de balle de Willian Pacho. Résultat ? Jamal Musiala s’est fracturé le péroné suite à une fracture et une luxation de la cheville. Une terrible image de la cheville du joueur de 22 ans corrigée aujourd’hui par une opération chirurgicale réussie, comme l’a indiqué le communiqué officiel du Bayern Munich. Dans la foulée de la rencontre, Manuel Neuer, gardien de but et capitaine emblématique du Bayern Munich s’est en pris à Gianluigi Donnarumma : « C’est une situation où il ne faut pas y aller comme ça. C’est très risqué. Il prend le risque de blesser son adversaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit : Tu ne veux pas aller voir notre joueur ? Par respect, il est normal d’y aller et de souhaiter bonne chance au garçon. Il l’a d’ailleurs fait par la suite. Il faut toujours faire preuve de fair-play. J’aurais réagi différemment ».

Dans une vidéo publiée ce mercredi, le principal intéressé, Jamal Musiala, a réagi à toutes ces réactions et notamment celles blâmant Gianluigi Donnarumma : « Il n’y a personne à blâmer, des situations pareilles arrivent« . En plus de calmer le jeu, le talent allemand a également donné de bonnes nouvelles au sortir de son opération. Les dernières nouvelles autour de son état de santé font état d’une absence entre 4 et 5 mois.