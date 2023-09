Certains internationaux déjà de retour avec le PSG

La trêve internationale va bientôt fermer ses portes. Certains internationaux ont fait leur retour au Campus PSG ce mardi pour lancer la préparation au match contre Nice.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver la compétition avec la réception – au Parc des Princes – de Nice dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Certains internationaux en ont terminé avec leurs sélections respectives, comme les Portugais, Milan Skriniar ou bien encore les Bleuets. Ce mardi, les joueurs parisiens s’entraînaient au Campus PSG. Et lors de cette séance, Luis Enrique a pu compter sur le retour de plusieurs joueurs.

Milan Skriniar, Vitinha et Bradley Barcola de retour

Comme le club de la capitale l’a dévoilé sur son site internet avec les photos de l’entraînement du jour, Milan Skriniar, Vitinha et Bradley Barcola ont fait leur retour au Campus PSG. Un plus pour le coach espagnol en vue de la préparation de la rencontre contre Nice, qui arrive dès vendredi soir, avant un enchaînement de match avec la Ligue des Champions et des chocs en championnat, notamment le Classico le 24 septembre. Sur les photos, on peut également voir le retour sur les terrains de Nordi Mukiele et Nuno Mendes, blessés de longue date, pour des séances individuelles. Enfin, Kang-In Lee, touché au quadriceps depuis le 22 aout, semble encore avoir participé à une partie de la séance collective.