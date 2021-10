Certains joueurs du PSG absents du Ballon d’Or : vos avis

Hier soir, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Dans cette dernière, figure quatre joueurs du PSG. Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Mais plusieurs joueurs des Rouge & Bleu auraient pu (du) figurer dans cette liste comme Keylor Navas, Marquinhos, Marco Verratti ou bien Angel Di Maria ou Achraf Hakimi. Plus tôt dans la journée, nous vous avons demandé de débattre autour de ces absences. Un sujet qui a largement été commenté. Petit florilège de vos réponses.

Pour Jbb28, les nominations pour la récompense individuelle ultime sont incompréhensibles depuis des années. « Ça fait des années que les nominations sont incompréhensibles donc ce n’est pas maintenant que l’on va s’en offusquer. Pour exemple : Marquinhos vs Kjaer ??, Verratti vs Mount ??, CR7 ou Neymar vs Di Maria??Et j’en passe… » De son côté, stepback estime que l’absence de Verratti n’est pas un scandale. « À part l’Euro et son match contre le Barca, il n’y a rien à sauver pour Verratti. Quelques apparitions en L1 (1 match sur 2), un championnat qu’on a perdu…Trop peu de matches et de consistance pour l’Italien. » Pour CANDIDO, Navas, Di Maria et Marquinhos devraient être présents dans cette liste. « Marquinhos, Di Maria, Navas et Mboulard ont été les 4 meilleurs du PSG la dernière saison. D’une équipe qui a fait demi-finale de LDC. Donc oui évidemment ils devraient faire partie de la liste. » 2 Léos et 1 ney explique lui s’en ficher du Ballon d’Or. « Je m’en fous en fait du BO … encore que le vainqueur ça a un intérêt pour l’histoire et les médias mais alors le classement vraiment vraiment Raf …Ça se joue entre 2-3 gars donc ça sert à rien d’en faire des caisses. »

Sur twitter, on estime que les absences de Marquinhos et Keylor Navas sont incompréhensibles, moins celle de Verratti et Di Maria. Pour @rescoffi4, « Marquinhos aurait dû prendre la place de Kjaer qui n’a rien à faire dans cette liste. Nommé juste parce qu’il a sauvé Eriksen ou de Chielini tout le temps blessé avec la Juve 16 matches en Serie A. » De son côté, @rebeuwithatitud estime que le seul scandale se nomme Angel Di Maria. « Le seul pour qui c’est un vrai scandale et qui avait sa place SUR car il a gagné un truc c’est Di Maria qui a marqué un but en finale et fait une bonne saison au PSG. Les autres avaient leurs places mais par exemple Marco on l’aime bien mais il était blessé la saison dernière. » Enfin, @MaloMorice estime que l’absence de Verratti est justifiée. « Seulement celle de Verratti est justifiée mais sinon pour les autres c’est incompréhensible.«

