Le chantier du dégraissage de l’effectif se poursuit au PSG, et avance plutôt bien ces dernières heures. Après le départ de Thilo Kehrer acté hier en direction de West Ham, c’est Eric-Junior Dina-Ebimbe qui devrait être le prochain Rouge & Bleu à plier bagage. En effet, selon les dernières informations de nos confrères d’RMC Sport le titi parisien est plus proche que jamais de rejoindre l’Eintracht Francfort. L’opération devrait se faire pour le montant de 6 millions d’euros + un gros pourcentage à la revente. Concernant ce dernier élément, le club de Bundesliga ne souhaiterait pas céder plus de 30% sur un éventuel futur transfert de Dina-Ebimbe. Malgré ce qui pourrait s’apparenter à un frein dans les négociations, RMC Sport affirme que « toutes les parties sont confiantes« .

Le joueur qui s’entraîne avec le « groupe 2 », n’a pas été aperçu au Camp des Loges ce mercredi (petite gêne), ni aujourd’hui. Eric-Junior Dina-Ebimbe espère être un joueur de l’Eintracht Francfort d’ici ce week-end.