Le PSG commence sa campagne européenne ce soir (21 heures, Canal Plus) contre le Borussia Dortmund. Deux incertitudes planent sur le onze de départ qu’alignera Luis Enrique.

Depuis le 31 août et le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, les supporters du PSG attendent avec impatience cette première journée de la phase de poules de la compétition européenne. Ce soir, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Borussia Dortmund. Pour cette rencontre contre le vice-champion d’Allemagne, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Blessés, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Marco Asensio ne seront pas là ce soir. Lee Kang-In, remis de sa blessure à la cuisse, pourrait jouer ce soir juste avant de rejoindre la sélection de Corée du Sud pour participer aux Jeux Asiatiques (19 septembre-8 octobre). Fabian Ruiz, victime d’une petite alerte à la cuisse gauche lors de la trêve internationale, se sent mieux également et devrait pouvoir s’asseoir sur le banc, avance Le Parisien. Blessé de longue date, Nordi Mukiele retrouve ses sensations. Pour son onze de départ, le coach espagnol devrait aligner une équipe proche de l’équipe type.

Manuel Ugarte incertain

Dans les buts, sans surprise, Gianluigi Donnarumma. Le numéro 99 du PSG sera défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Marquinhos et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, deux certitudes, Vitinha et Warren Zaïre-Emery devraient débuter. Il y a une incertitude sur le troisième. Touché à la cheville contre Nice, Manuel Ugarte est incertain. « Le numéro 4 parisien a ressenti une nouvelle gêne à l’entraînement. Du côté du PSG, on joue la carte de l’optimisme et si le joueur devrait a priori tenir sa place, le staff se laisse le temps et ne préfère prendre aucun risque« , avance le quotidien francilien. Une décision doit être prise ce matin sur une possible titularisation de l’international uruguayen. S’il ne peut pas tenir sa place, il sera remplacé par Danilo Pereira. En attaque, il y a un doute sur qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Randal Kolo Muani partirait avec une longueur d’avance. Ce dernier aurait les faveurs de ses deux partenaires de l’attaque, assure l’Equipe.

Le onze probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Danilo), Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Le onze probable du PSG selon l'Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – O. Dembélé, G. Ramos, Mbappé.

Le onze probable de Dortmund selon Le Parisien : Kobel – Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini – Sabitzer, Reus, Can (c) -Brandt, Haller (ou Füllkrug), Malen

Le XI probable de Dortmund selon l'Equipe : Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Sabitzer, Can (c) – Malen, Brandt, Adeyemi -Haller

