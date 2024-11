Lors du match contre Strasbourg, certains supporters du PSG ont entonné des chants homophobes. Le PSG a envoyé un courrier à ses abonnés pour les mettre en garde.

Le 19 octobre dernier, le PSG recevait Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Si le club de la capitale s’était imposé contre les Alsaciens (4-2), ce qui a fait le plus parler lors de cette rencontre, ce sont les chants homophobes entonnés par certains supporters du PSG en fin de match à l’encontre des Marseillais, une semaine avant le Classico. La commission de discipline de la LFP a décidé de se saisir du dossier et a sanctionné d’une fermeture partielle la tribune Auteuil pour une rencontre.

« Les chants insultants n’ont pas leur place dans l’enceinte du Parc des Princes »

Les Ultras du PSG ne seront donc pas présents dans la tribune Auteuil lors de la rencontre entre le PSG et Toulouse le 22 novembre prochain. Afin de ne pas revivre de nouvelles polémiques ces prochaines semaines, le club de la capitale a envoyé un courrier à ses abonnés, comme le rapporte L’Equipe. Dans ce dernier, le PSG indique qu’il souhaite « rappeler à tous ses supporters que les chants insultants n’ont pas leur place dans l’enceinte du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. Contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe« , conclut le PSG dans son courrier.