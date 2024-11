Lors du match entre le PSG et Strasbourg, des chants homophobes ont été entonnés par certains supporters du PSG. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a indiqué que deux personnes à l’initiative des chants homophobes avaient été identifiées.

Samedi dernier, le PSG s’est imposé contre Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 (4-2). Malgré la victoire, ce qui a fait le plus parler, ce sont les chants homophobes entonnés par certains supporters du PSG à une semaine du Classico. La commission de discipline de la LFP s’est saisie de ce dossier et devrait statuer dessus le 30 octobre. Mardi, le club de la capitale avait envoyé un mail à ses supporters en expliquant qu’il « ne saurait accepter ce type de comportement ou de message. […] Le respect est une des valeurs clés de notre club. Le Parc est un lieu de rassemblement ouvert à tous les passionnés de football. Contre l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination, nous formons une seule et même équipe. »

A voir aussi : En raison de chants homophobes contre Strasbourg, le PSG devrait être sanctionné

Le ministre de l’Intérieur favorable à l’arrêt des matches

Présent ce jeudi matin sur France Info, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a été questionné sur ces incidents. Et ce dernier a expliqué que « deux des meneurs qui ont lancé des chants homophobes au Parc des Princes samedi ont été identifiés. On ne peut plus supporter des chants homophobes, la violence ou le racisme. Ce ne sont pas les valeurs du sport. » Dans son interview, Bruno Retailleau a aussi expliqué souhaiter voir davantage de sanctions judiciaires ou des interdictions de stades, dans le cas de chants homophobes. Il conclut en expliquant être favorable à un arrêt des matches par l’arbitre lors de ce type de situation.