Ce jeudi, une réunion était prévue au ministère de l’Intérieur avec les instances du football français. À la sortie de cette dernière, Gil Avérous, ministre des Sports, a évoqué plusieurs sanctions pour les clubs dont les supporters entonneraient des chants discriminants.

Samedi dernier, lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-2), des chants homophobes ont été entonnés par certains supporters du Parc des Princes. La commission de discipline de la LFP va se saisir du dossier le 30 octobre. Le club de la capitale, qui avait rappelé à l’ordre par mail à quelques heures de la rencontre contre le PSV Eindhoven, risque une sanction. Ce jeudi, une réunion au ministère de l’Intérieur avait lieu avec les instances du football français à la suite des incidents survenus dans les tribunes le week-end dernier en Ligue 1. Et à la sortie de cette dernière, plusieurs annonces ont été effectuées.

« Notre volonté est d’individualiser les sanctions »

Gil Avérous, ministre des Sports, a expliqué auprès de BFM TV la possibilité d’arrêter un match si des chants discriminants sont entonnés dans un stade. Cela pourrait même aller jusqu’à une défaite sur tapis vert pour l’équipe à domicile si de tels agissements ont encore lieu. « La première décision est d’appliquer strictement le protocole Fifa. Dès qu’il y a un chant homophobe qui est entonné, il y a une suspension du match pendant quelques minutes, une interruption du match, on renvoie les équipes aux vestiaires pendant un temps donné et le match reprend si le calme est revenu. L’échelle supérieure c’est l’arrêt du match et le match perdu 3-0 pour l’équipe qui reçoit. » Le ministre des Sports a également expliqué que dès 2025, il y aura une billetterie nominative pour le PSG, Lyon et Marseille. « On veut éviter les sanctions collectives. Notre volonté est d’individualiser les sanctions. On va activer la billetterie nominative. Je vais signer un arrêté qui va prendre effet au 31 décembre prochain. Il va rendre obligatoire pour les matchs de l’Olympique Lyonnais, de l’Olympique de Marseille et du PSG la billetterie nominative. Chaque spectateur devra avoir une place avec son nom pour qu’on puisse repérer d’où viennent les chants, les propos et pour identifier ceux qui font l’objet d’interdictions de stade. On ne laissera rien passer. Ce sera tolérance zéro. En Angleterre, on a 3.000 supporters interdits de stade, en France c’est environ 200. On a un petit gap. Si on prend l’Allemagne c’est 1.200. Celui qui sera l’auteur de troubles, de violences ou de chants homophobes sera personnellement suivi. La justice sera la plus sévère possible. La période de prévention est terminée. »