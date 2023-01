Le PSG sera opposé à Châteauroux ce vendredi dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Et à cette occasion, de nombreuses jeunes pousses parisiennes devraient s’octroyer du temps de jeu de manière conséquente.

Après sa défaite en terrain hostile face au RC Lens ce dimanche soir (3-1, 16e journée de Ligue 1), le PSG se doit de réagir. Pour cela, les hommes de Christophe Galtier feront face à Châteauroux en Coupe de France ce vendredi soir. Un adversaire, pensionnaire de National 1, raisonnablement modeste sur le papier.

Une chance à saisir pour Bitshiabu, Zaïre -Emery et Gharbi

Et pour cette partie, Christophe Galtier devra concocter son XI de départ sans plusieurs joueurs. Neymar Jr, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Lionel Messi ne prennent pas place au sein du groupe parisien pour ce deuxième déplacement consécutif. Afin de compléter celui-ci, le technicien rouge et bleu a donc convoqué pas moins de cinq titis : El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. D’ailleurs, d’après les informations estampillées Goal, trois d’entre eux, un par ligne, devraient débuter ce match dans la peau de titulaires.

Comme l'an passé, la rencontre de Coupe de France de ce vendredi devrait être l'occasion de voir quelques titis débuter. Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu pourraient être titulaires. #PSG @GoalFrance https://t.co/Ypd8gMzy8M — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 5, 2023

El Chadaille Bitshiabu, en défense, Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu et Ismaël Gharbi en attaque pourraient profiter de ces nombreuses absences pour grappiller un maximum de temps de jeu. Pour le central de 1m96, ce serait donc sa seconde titularisation de la saison après celle face au RC Strasbourg le 28 décembre dernier (2-1, 15e journée de Ligue 1). Il avait d’ailleurs rendu une très bonne copie dans un poste inhabituel de latéral gauche. Pour ce qui est des deux autres joueurs cités, ils devraient ainsi connaître leur première titularisation en professionnel, respectivement à 16 et 18 ans. Si cette information venait à se vérifier, ce serait une juste récompense pour des éléments qui affichent un visage plus qu’attrayant avec le groupe professionnel à l’entraînement depuis plusieurs semaines.