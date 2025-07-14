Chelsea / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Dans cette finale de Coupe du monde des clubs, le PSG a sombré face à une équipe de Chelsea ultra-efficace en première période (3-0).

Le PSG termine sa saison 2024-2025 historique sur une note amère. Largement battus par Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs (3-0), les champions d’Europe n’ont pas su répondre à l’intensité physique des Blues. Épuisés après avoir disputé leur 65e match de la saison en club, les joueurs de Luis Enrique ont été sonnés par le 3-0 infligé en une mi-temps par les hommes d’Enzo Maresca.

Beraldo et Nuno Mendes en grande difficulté

Et sans surprise, les Rouge & Bleu ne sont pas épargnés par les notes de la presse. Meilleur buteur du PSG et très performant face au Real Madrid en demi-finale (4-0), Ousmane Dembélé récolte un 2/10 dans L’Equipe. « Héros de la demi-finale, l’attaquant est passé à côté de son rendez-vous. Sur un match comme ça où il est sevré de ballons, il doit sans doute se montrer davantage dans la construction. Rarement trouvé dans de bonnes conditions, l’ex Barcelonais n’a – à l’exception d’un bon service pour Doué (18e) – jamais eu d’influence sur le jeu parisien. Pis, il est l’auteur de la perte de balle sur le deuxième but concédé. Il perd son duel face à Sanchez (52e). » Même note pour Nuno Mendes (2/10), fautif sur l’ouverture du score des Blues : « C’était le match de trop pour le Portugais. Une première période cauchemardesque, où les trois buts viennent de son côté. Son duel aérien perdu avec Gusto débouche sur le premier (22e). Placement, duels, moments d’absence comme avant, il n’a rien réussi », regrette le quotidien sportif.

En défense, Lucas Beraldo a également vécu une soirée très compliquée et récolte un 3/10 dans Le Parisien. « Impérial contre le Real Madrid, le Brésilien a livré un tout autre visage, bien moins réjouissant. Il tombe trop facilement dans la feinte de Palmer sur son deuxième but avant de se placer de façon hasardeuse et passive sur la troisième réalisation des Anglais. Tout proche d’une énorme boulette (81e). Même avec le ballon, on l’a senti moins à l’aise que d’habitude. » Exclu en fin de rencontre pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella, João Neves a souffert face à l’intensité physique du milieu de Chelsea. « D’entrée de jeu, on a compris que Neves allait être bousculé physiquement par le rugueux milieu de Chelsea. Cela s’est vérifié pendant une grande partie du match. On l’a souvent vu intervenir à contretemps et ne pas réussir à récupérer les ballons pour initier les contres parisiens. Proche de marquer sur une tête plongeante (45 + 3). Il est expulsé pour un vilain geste sur Cucurella après lui avoir tiré les cheveux (85e) », rappelle le quotidien francilien qui lui donne la note de 3/10.