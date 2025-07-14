Nasser al-Khelaïfi prend la défense de Luis Enrique

Mêlé à une échauffourée après le match face à Chelsea, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a eu le soutien de son président Nasser al-Khelaïfi.

La fin de match entre Chelsea et le PSG a été très tendue. Suite à la victoire des Blues (3-0), une échauffourée a eu lieu sur la pelouse du MetLife Stadium de New York. Et l’entraîneur parisien, Luis Enrique, est impliqué là-dedans après avoir repoussé l’attaquant João Pedro.

En conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol s’est expliqué sur cette altercation : À la fin du match, il y a eu une situation évitable. Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. J’ai vu Maresca bousculer des joueurs et d’autres le bousculer. C’est des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs. »

Et le coach des Rouge & Bleu a notamment pu compter sur le soutien de son président. En zone mixte, Nasser al-Khelaïfi a tenu à prendre la défense de Luis Enrique, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Notre entraîneur est l’entraîneur le plus discipliné et respecté du monde. Il est allé séparer les joueurs qui se bagarraient, et il s’est retrouvé mêlé dedans. Les entraîneurs méritent aussi du respect. » Juste après l’incident, Luis Enrique aurait pesté à un membre de son staff, d’après Marca : « Je suis stupide. Il est debout comme ça, il me pousse, je le touche et il se jette. » Reste désormais à savoir si la FIFA sanctionnera ou non l’entraîneur parisien pour ce geste.