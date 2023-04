Christophe Dugarry valide la piste Mourinho pour le PSG

Cet été, le PSG devrait changer d’entraîneur. Plusieurs noms ont été avancés pour remplacer Christophe Galtier, dont José Mourinho. Christophe Dugarry valide cette piste.

José Mourinho est un serpent de mer au PSG. L’entraîneur portugais a souvent été associé au club de la capitale mais n’a jamais posé ses valises dans la capitale française. Cela pourrait être le cas cet été. Luis Campos, qui a collaboré avec le Special One il y a 10 ans au Real Madrid, l’aurait placé tout en haut de la liste des remplaçants possible de Christophe Galtier. Beaucoup estiment que le coach portugais pourrait être l’entraîneur idéal pour serrer la vis dans le vestiaire des Rouge & Bleu. C’est le cas de Christophe Dugarry.

Il faut une dinguerie »

« Ecoutez, quand tu as essayé Ancelotti, Tuchel, Emery, Laurent Blanc, Galtier et que cela n’a pas fonctionné, il faut que tu tentes une dinguerie. Pochettino aussi, exactement. Il faut se rendre compte que ce sont des mecs qui ont un palmarès, qui sont venus de partout et qui ont bourlingué, ils n’ont pas réussi à Paris. Il faut une dinguerie, lance le champion du monde 98, récemment revenu dans les médias, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Mourinho avec sa dinguerie et son ego surdimensionné, il n’aura peur de personne. Si les autres sont devenus des agneaux, des gentils du jour au lendemain alors que c’était des monstres avant, lui tu sais qu’il ne va pas se faire dessus. C’est comme au placard. Il faut qu’il arrive dans le vestiaire, il prend les deux plus solides et il les couche. Pas qu’il les frappe mais qu’il les mette sur le banc de touche pendant un mois. Neymar tu vas aller un mois sur le banc de touche et si tu ne fais pas cela tu ne joueras pas. Au moins les choses, elles vont être claires, nettes et précises. »