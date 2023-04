L’arbitre de la rencontre entre Angers et le PSG désigné

Grâce à son succès contre Lens (3-1), le PSG compte désormais huit points d’avance sur son dauphin, Marseille. Vendredi soir (21 heures, Prime Video), les Parisiens se déplacent à Angers pour se rapprocher encore un peu plus du titre. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Vendredi, il y aura le choc des extrêmes entre Angers, dernier et condamné à descendre en Ligue 2, et le PSG, qui se rapproche du titre de champion de France. Cette rencontre, qui ouvrira la 32e journée de Ligue 1 sera arbitré par Monsieur Eric Wattelier. L’homme en noir de 35 ans sera assisté par Julien Aube et Bastien Courbet. Benjamin Lepaysant officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Dominique Julien et Pierre Legat.

L’arbitre de la rencontre aller

Eric Wattelier a entraîné deux fois le PSG, dont la rencontre aller entre les deux équipes au Parc des Princes le 11 janvier 2023 (2-0, 18e journée). Il était également au sifflet lors du succès contre Troyes (4-3, 13e journée, 29 octobre). Monsieur Wattelier a aussi arbitré le SCO deux fois, le match aller donc et lors du match nul contre Nice (1-1), lors de la 29e journée de Ligue 1 le 2 avril dernier. En 19 matches de Ligue 1 cette saison, Eric Wattelier a distribué 49 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Il a aussi sifflé neuf penaltys.