Hier soir, le PSG a concédé le match nul dans les dernières secondes sur la pelouse du Parc des Princes contre le Stade de Reims (1-1). Yunis Abdelhamid, capitaine de Reims, a souligné l’absence de repli défensif du trio d’attaque, un constat régulier depuis deux ans.

Le PSG a une nouvelle fois offert une prestation indigne de son statut hier soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Totalement absent en première mi-temps, le club de la capitale s’est réveillé lorsque Marco Verratti est entré en jeu. Pratiquement dans la foulée, Neymar ouvrait le score. Mais pour un tacle dangereux, le milieu de terrain a été expulsé un quart d’heure après son entrée en jeu. Les Rouge & Bleu sont retombé dans leur travers et ont donc vu égaliser Reims dans les dernières secondes du match alors qu’ils avaient la balle au milieu de terrain. Dans ce match, on a encore pu voir une équipe qui défend à 7, la MNM –Kylian Mbappén Neymar, Lionel Messi – qui n’effectuait pas souvent le repli défensif. Un point noté par Yunis Abdelhamid, le capitaine rémois.

« Les trois de devant ne défendent pas »

« Dans les ressorties de balle, c’était facile, les trois de devant ne défendent pas. On savait qu’à partir du moment où l’on passait ce 1er rideau-là… Bien sûr, il faut toujours faire cet effort de les presser un petit peu mais à partir du moment où l’on arrive à faire cet effort-là, ensuite ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe, note Yunis Abdelhamid en zone mixte. C’est ce sur quoi on a travaillé et on a voulu l’exploiter. C’est ce qu’on a su faire et c’est pour cela que l’on s’est procuré beaucoup d’occasions. »