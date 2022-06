Depuis quelques jours, il ne fait guère de doute que le prochain entraîneur du PSG se nommera Christophe Galtier. Le technicien français s’est mis d’accord avec les dirigeants parisiens sur un contrat de deux ans plus une année en option. Les deux clubs sont proches de trouver un accord complet pour la venue de l’ancien coach lillois, mais l’officialisation tarde à être effectuée. La raison ? Le PSG n’a pas encore trouvé d’accord avec Mauricio Pochettino et son staff pour une séparation.

Alors que le PSG doit reprendre le chemin de l’entraînement le 4 juillet, pour Nice c’est ce lundi. La question que tout le monde se pose, Christophe Galtier sera-t-il présent à cette reprise. Pour William Humberset – journaliste à Nice Matin – la réponse est limpide. « Galtier c’est certain ne sera pas là », assure le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Ce dernier explique que Lucien Favre devrait bien remplacer Christophe Galtier sur le banc des Aiglons et qu’il sera même à la reprise de l’entraînement, mais pas sur les terrains. Il restera à l’intérieur du centre d’entraînement niçois pour rencontrer ses joueurs, avoir un premier contact avec eux et se projeter sur la saison.

De son côté, Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – explique que le PSG est confiant pour régler la situation de Christophe Galtier avec Nice cette semaine alors que le club de la capitale a déjà trouvé un accord avec l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. Selon Romano, ce n’est plus qu’une question de détails. En ce qui concerne Milan Skriniar, les Rouge & Bleu vont négocier avec l’Inter cette semaine.

Paris Saint-Germain are confident to sort out Galtier situation with OGC Nice this week, while there’s full agreement with the French manager on the contract. It’s « matter of details ». 🇫🇷🤝 #PSG

PSG will also negotiate with Inter for Milan Skriniar as key target this week. pic.twitter.com/iSE5zdZwaG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022