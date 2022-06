Cet été, le PSG aura comme priorité de dégraisser son effectif. Mais les dirigeants parisiens cherchent aussi à se renforcer à certains postes. Pour la défense centrale, la cible se nomme Milan Skriniar. Au milieu, on parle de Vitinha et Renato Sanches alors que pour l’attaque, les Rouge & Bleu pensent à Gianluca Scamacca. Alors que le PSG semblait confiant dans ce dossier, un autre grand club européen serait intéressé par l’international italien de Sassuolo (23 ans).

Sassuolo demande 50 millions d’euros pour Scamacca

Selon les informations de AS, Gianluca Scamacca plaît au directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Andrea Berta. Les Colchoneros sont à la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez. Même si Alvaro Morata revient de son prêt à la Juventus, le club madrilène ne compte pas sur lui et espère le vendre afin de venir concurrencer le PSG dans ce dossier puisque – pour l’instant – l’Atlético est dans une situation difficile financièrement. Le quotidien sportif madrilène conclut en expliquant que l’Inter serait aussi sur les rangs, mais avec les probables arrivées de Paulo Dybala et Romelu Lukaku, cette piste devrait rapidement se fermer. Pour rappel, Sassuolo demande 50 millions d’euros pour lâcher son attaquant.