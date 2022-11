Entraîneur du PSG depuis juillet dernier, Christophe Galtier réussit ses débuts au PSG. Pour RMC, celui-ci s’est penché sur ses quatre premiers mois de compétition en tant que coach parisien. L’un des sujets les plus abordés restant la fameuse MNM.

Malgré une deuxième position au sein de son groupe de Ligue des Champions, dans les conditions que l’on connaît, le PSG se fend d’un début d’exercice presque parfait. En 22 matches, Kylian Mbappé et consorts l’ont emporté à 18 reprises pour quatre petits matches nuls. Le PSG est, en prime, le seul club des cinq grands championnats à se retrouver toujours invaincu. De quoi se mettre en confiance avant d’attaquer le second acte 2022-2023, le Bayern Munich forcément dans le collimateur. Et à trois mois de cette échéance, Christophe Galtier s’est présenté auprès de RMC pour délivrer son ressenti. Il a été notamment question de la MNM. Morceaux choisis.

La relation entre la MNM

« Ils jouent ensemble. Ils ont une vraie relation permanente à l’entraînement, tous les jours. Ils se cherchent les uns et les autres. C’est une réalité du quotidien. Ce sont trois grands joueurs avec des personnalités différentes, des âges différents. Ils savent très bien qu’il faut jouer les uns pour les autres pour gagner ». (..) Quand vous avez ces trois joueurs de qualité incroyable, il faut jouer sur leurs qualités. C’est autour d’eux qu’il faut construire. Ma réflexion sur le système à trois milieux vient aussi de là. D’autres animations peuvent arriver ».

Faire sortir un membre de la MNM

« Quand on a la chance d’avoir trois joueurs comme ça, je dois faire en sorte, c’est ma responsabilité personnelle, de construire l’équipe autour de ces trois-là. Après, il y a l’histoire du match, la fatigue. Le scénario peut m’imposer la décision de sortir l’un des trois. Je ne me l’interdis pas. Contre la Juventus, c’est Leo qui est sorti, j’ai renforcé le milieu de terrain, j’ai injecté du sang-neuf. Il est toujours important d’en avoir au moins deux sur la pelouse. Car, pour l’adversaire, c’est un gros problème d’évoluer contre de tels joueurs ».

Lionel Messi

« Ce sont avant tout les joueurs qui font l’effort et le travail. Pour Messi, il faut avoir un très grand respect. Il a quitté sa vie, sa ville de toujours. Il a été blessé, il a eu un Covid long. Dès ses premières séances, il s’est investi. C’est un très grand footballeur. Il aime le jeu. C’est quelqu’un qui analyse beaucoup, mais qui sourit et rit énormément ».

Neymar

« Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt. Je ne lui ai pas parlé tout de suite. Lors des dix premiers jours, j’ai été observateur. Les entretiens individuels se sont déroulés au Japon. Je lui ai dit que j’étais très heureux d’être son entraîneur. C’est la première des choses. Ensuite, je lui ai dit que j’avais lu beaucoup de choses, mais que j’étais ici sans aucun a priori. Que j’allais juger sur place. Et heureusement ». (…) Le Neymar que j’ai rencontré, c’est un très grand professionnel, qui se prépare pour les séances, qui arrive très tôt, qui ne manque aucune séance. C’est un ensemble de choses. Il y a une prise de conscience de sa part je pense. ».

Kylian Mbappé

« Il incarne le projet. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce point. Quand je dis qu’il incarne le projet, ce n’est pas qu’il est au-dessus du club. Il est au même niveau que tous les autres (..) Kylian est au même niveau que Neymar. Est-ce qu’il est au-dessus du club après sa prolongation ? C’est faux. Kylian a pris une décision difficile. Évidemment qu’il est amoureux du PSG, mais il avait également un regard très attentif sur le Real Madrid.«