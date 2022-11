Revue de Presse PSG : Mbappé, Kimpembe, Equipe de France…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 novembre 2022. Kylian Mbappé courroucé par un retard de salaire le mois dernier, Presnel Kimpembe laisse un vide en équipe de France, les solutions pour remplacer le défenseur parisien dans l’axe gauche avant le Mondial.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne l’une des raisons de l’énervement de Kylian Mbappé début octobre, au moment des rumeurs sur ses envies de départ. Et selon le quotidien sportif, « le PSG n’a pas payé une partie de la rémunération de Kylian Mbappé. » Si le retard a été rattrapé par la suite, l’attaquant français n’a pas apprécié cette erreur. En plus de son insatisfaction sur le mercato parisien et de ne pas être autant au centre du projet comme promis par les dirigeants parisiens, ce retard de paiement contribue à son énervement du début de saison. « Dans un premier temps, c’est d’abord la surprise qui a donc parcouru Mbappé. Une erreur informatique, peut-être ? Puis, lorsqu’il voit que son compte en banque n’est toujours pas crédité, c’est la sidération (…) Ce n’est qu’un ou deux jours plus tard, courant du mois, qu’une partie de la rémunération de septembre sera réglée. Mais pas en intégralité. Bien sûr, l’entourage de Mbappé réclame des explications mais aucune n’est vraiment convaincante. » Au club, certains mettent en avant un problème de trésorerie tandis que d’autres justifient ce retard afin de se mettre en règle avec le fair-play financier. Mais, les choses semblent être rentrées dans l’ordre depuis, rapporte le quotidien sportif. Contacté, le service communication du PSG précise que « le club avait réglé la totalité des salaires et bonus individuels dus à date au joueur. Comme dans tous les clubs, il arrive qu’il y ait parfois des décalages dus aux modalités de paiement. » Si les raisons d’un tel retard restent encore floues, cela interpelle « sur les contraintes économiques actuelles du PSG », déjà sanctionné par l’UEFA d’une amende de 65M€, dont 55M€ de sursis, en raison des grosses pertes de la saison 2021-2022 qui s’élèvent à 370M€.

Au moment de sa prolongation jusqu’en 2025 (deux ans plus une année en option), le club parisien a offert le plus gros salaire à Kylian Mbappé à hauteur de 70M€ brut par an avec une prime à la signature de 180 M€, répartie sur trois ans, et et une prime de fidélité de 150 M€ (sur les deux premières années de contrat, à condition qu’il les honore). « Si Mbappé levait la troisième année optionnelle de son contrat, sa rémunération totale dépasserait même les 600 M€. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’absence de Presnel Kimpembe pour la Coupe du monde 2022. Pas à 100%, le défenseur du PSG a renoncé à disputer ce Mondial au Qatar avec l’équipe de France, comme annoncé ce lundi. Et ce forfait de dernière minute va laisser un vide dans l’arrière garde française. Lors de son arrivée à Clairefontaine ce lundi, « Presnel Kimpembe ne se faisait guère d’illusions », rapporte L’E. Touché au tendon d’Achille, le défenseur de 27 ans, à la suite de discussions avec le staff, « ne souhaitait pas mettre en péril la suite de sa carrière et a dû renoncer. » Après une course-contre-la-montre pour se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers contractée le 10 septembre dernier, le Titi était proche de remporter son pari mais sa récente blessure au tendon d’Achille lui a été fatale.

Et « rapidement, le staff des Bleus a mesuré le danger entourant la présence du champion du monde au Qatar. » En début de semaine dernière, le préparateur physique des Bleus, Cyril Moine, a eu l’autorisation du PSG pour se rendre au Camp des Loges afin d’observer Presnel Kimpembe. Et à ce moment-là, « l’intensité des courses de ‘Presko’ était jugée satisfaisante par le préparateur physique », mais Didier Deschamps voulait que le joueur retrouve un peu de temps de jeu avant le rassemblement des Bleus. Malheureusement, les 17 minutes disputées face à l’AJ Auxerre ont été « jugées insuffisantes. » Désormais, reste à savoir qui sera aligné dans l’axe gauche de la défense française aux côtés de Raphaël Varane. Avec le retour d’un schéma à quatre défenseurs, les deux options se nomment Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.

XI probable des Bleus pour la Coupe du monde (4-4-2) : Lloris – Pavard, Varane, Konaté (ou Upamecano), L.Hernandez – Fofana, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Benzema, Mbappé

De son côté, Le Parisien revient sur cette journée agitée du lundi pour l’équipe de France. Pour ce premier jour du rassemblement, Didier Deschamps a décidé d’appeler un 26e joueur dans son groupe en la personne de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Quelques heures plus tard, la FFF a officialisé le forfait de Presnel Kimpembe, remplacé dans la liste par Axel Disasi (AS Monaco). Confiant dans un premier temps à l’idée de disputer son deuxième Mondial, le défenseur du PSG a finalement dû renoncer à cause d’un tendon d’Achille douloureux, « lui imposant même un aller-retour pour Clairefontaine aussi malheureux qu’inédit. » En 2014, Frank Ribéry avait également manqué la Coupe du monde au Brésil au dernier moment en raison d’une lombalgie, mais son forfait avait été acté quatre jours après la transmission de la liste des 23 à la FIFA et « pas quelques heures au préalable, comme ce fut cas ce lundi matin. »

De son côté, le sélectionneur, Didier Deschamps, a apprécié l’honnêteté du joueur du PSG. Cependant, le champion du monde 1998 ne possède pas pléthore de joueurs pour remplacer Presnel Kimpembe dans l’axe gauche de la défense. Ainsi, deux joueurs seront à la lutte pour cette place : Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (Liverpool). Les deux droitiers ont pour habitude d’évoluer en club dans l’axe gauche de la défense centrale.