C’est la trêve internationale depuis deux jours, en raison de la Coupe du Monde, et le PSG est déjà lié à des rumeurs de transfert.

Le Paris Saint-Germain est au repos pour plusieurs semaines avec le mondial qui débute ce dimanche 20 novembre. Les joueurs Rouge & Bleu seront donc sur les terrains Qataris… ou feront un travail de récupération après une première partie de saison chargée. Mais dans certains autres clubs, l’actualité reste très animée. C’est le cas de Manchester United, en pleine tempête médiatique après l’interview fracassante de sa star, Cristiano Ronaldo, qui a clairement critiqué le club et sa gestion. Dans ce discours de guerre, l’avenir du joueur en terre mancunienne s’écrit donc en pointillé… et comme souvent, le PSG est évoqué comme potentielle future destination de la star portugaise.

Ronaldo ne devrait pas venir au PSG cet hiver

Ce lundi, et comme souvent, les rumeurs ont été contradictoires avec le Paris Saint-Germain. En effet en début de soirée le journaliste pour Sky Sport Allemagne, Florian Plettenburg, a annoncé que les propriétaires parisiens seraient toujours intéressés par un transfert de Cristiano Ronaldo cet hiver mais Luis Campos aurait des “inquiétudes”. Le conseiller sportif du PSG souhaiterait que l’équipe rajeunisse en plus de baisser en quantité. Concernant ce soit disant intérêt du club de la capitale, le journaliste pour CBS Sports Golazo – Ben Jacobs – a balayé ces rumeurs d’un revers de main. Celui-ci explique que le PSG “n’est pas une destination possible en janvier” pour CR7. Les dirigeants parisiens auraient “d’autres cibles” en tête pour renforcer leur effectif. Des propos qui semblent montrer que le club a totalement fermé la porte à une arrivée du Portugais dans les prochaines semaines.

Le Bayern Munich sur les rangs ?

Maintenant que le départ de Ronaldo de MU semble acté, les rumeurs au sein des clubs européens vont se multiplier, et ce même au cours de la Coupe du Monde. Après le PSG, c’est une autre grosse écurie du vieux continent qui est associée au numéro 7 mancunien, un certain… Bayern Munich. Le Daily Mail Sport affirme dans ses colonnes que le joueur et son agent, Jorge Mendes, auraient discuté la semaine dernière avec les dirigeants Munichois. Le club bavarois serait intéressé par le profil du joueur pour renforcer son attaque. On se souvient que les Allemands ne sont autre que les futurs adversaire du PSG en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Ces rumeurs ont été démenties ce mardi matin par le rédacteur en chef du journal Bild – Christian Falk – qui explique que le Bayern Munich ne serait absolument pas intéressé par une arrivée de CR7.

En conclusion, beaucoup de bruits pour pas grand chose, à l’image de ce qui a pu se passer l’été dernier avec le même joueur qui a été cité dans de nombreux clubs… sans qu’il ne se passe quoique ce soit.