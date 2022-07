Christophe Galtier voudrait installer une défense à 3 au PSG

Même si ce n’est pas encore officiel, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG pour les deux prochaines saisons. L’ancien coach lillois doit être officialisé lundi avant d’être présenté à la presse mardi ou mercredi. En attendant, il travaille sur la saison prochaine et était déjà au Camp des Loges jeudi pour une réunion avec Luis Campos. Et selon les informations du Parisien, il aurait déjà fait un choix pour son système de jeu.

Habitué au 4-4-2

Le quotidien francilien indique que Christophe Galtier, habitué au 4-4-2 depuis plusieurs saisons, souhaiterait que le PSG joue avec une défense à trois lors de l’exercice qui arrive. Un système que les supporters des Rouge & Bleu attendaient la saison dernière avec le recrutement de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui jouaient dans des systèmes à trois défenseurs au Sporting et à l’Inter. La présence de Sergio Ramos – même s’il a été très longtemps blessé – pouvait aussi permettre à Pochettino de jouer avec un système à trois. Mais il ne l’a fait que très peu. « Ce système à trois derrière permettrait de mettre la doublette Mbappé – Messi dans des conditions idéales devant. Il rapprocherait la Pulga du but« , avance le quotidien francilien. Ce dernier qui indique que le PSG est à la recherche de deux autres défenseurs en plus de la probable arrivée de Milan Skriniar. Une doublure à Achraf Hakimi et un autre défenseur central.