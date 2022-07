Après des semaines de négociations et discussions, les dossiers des entraîneurs au PSG semblent arriver à leur dénouement. En effet, selon plusieurs sources, le board parisien et Mauricio Pochettino ont trouvé un accord pour une séparation. Le coach argentin et son staff (Miguel D’Agostino, Jesus Pérez, Sebastiano Pochettino et Toni Jimenez) devraient toucher près de 10M€ d’indemnités de départ. Et son successeur est connu depuis quelques jours désormais. En effet, Christophe Galtier sera le nouvel entraîneur des Rouge & Bleu et devrait parapher un contrat de deux saisons, plus une année en option. Désormais, il ne manque plus que l’officialisation du départ de Mauricio Pochettino ainsi que l’arrivée de Christophe Galtier.

Signature du contrat lundi et présentation mardi pour Galtier

Et pour l’ex-coach de l’OGC Nice, RMC Sport apporte ses informations. D’après le média sportif, le coach français de 55 ans va parapher son contrat ce lundi, soit le jour de la reprise de l’entraînement des joueurs du PSG (les internationaux reprendront le 11 juillet). Après la signature de son bail, Christophe Galtier sera présenté mardi par le PSG. Concernant le cas de Mauricio Pochettino, un accord a été trouvé après des semaines de discussions, notamment avec le staff technique. Désormais, « le Paris Saint-Germain devrait officialiser dans les prochaines heures le départ » de l’Argentin de 50 ans, conclut RMC.