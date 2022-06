Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 au PSG, Colin Dagba devrait quitter les Rouge & Bleu cet été. Le latéral droit (23 ans) n’a joué que six matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec le club de la capitale. Déjà cet hiver, l’international espoirs français s’interrogerait sur un possible départ de Paris mais avait été bloqué par Leonardo malgré l’intérêt de Saint-Etienne, Majorque ou Venise. Hier, des rumeurs de départ sont revenues autour de Colin Dagba. Il serait dans le viseur de Strasbourg et devrait rapporter 3 millions d’euros.

Premiers contacts amorcés avec Strasbourg

Ce lundi après-midi, Santi Aouna – journaliste pour Foot Mercato – explique que le numéro 17 du PSG est dans le viseur de cinq clubs. Tout d’abord Strasbourg, avec qui « des premiers contacts ont d’ailleurs été amorcés. » Mais le club de Ligue 1 devra faire face avec la concurrence de Villarreal, l’Eintracht Francfort, Mayence et de Leeds United. Un nombre important de courtisans qui pourra permettre aux dirigeants parisiens de faire monter les enchères.