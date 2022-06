À quoi ressemblera l’effectif du PSG pour la saison 2022-2023 ? Alors que le nom du futur entraîneur se fait toujours attendre, l’effectif des Rouge & Bleu connaîtra également quelques modifications. Si certains joueurs ont acquis un rôle de titulaire indiscutable au fil de la saison, la qualité du banc parisien a souvent fait défaut lors l’exercice 2021-2022. Auteur d’une première saison honorable avec le maillot parisien, Achraf Hakimi a été l’un des joueurs les plus utilisés de la saison par Mauricio Pochettino. Et pour cause, sa doublure, Colin Dagba, a seulement disputé 6 rencontres cette saison en raison des choix du coach ou de ses blessures récurrentes.

Le transfert de Dagba pourrait rapporter 3M€ au PSG

Face à son très faible temps de jeu, Colin Dagba serait ouvert à une nouvelle aventure, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. En effet, plus tôt dans la journée, RMC Sport indiquait que le latéral droit de 23 ans était sur le départ et que certains clubs allemands ainsi que le RC Strasbourg étaient intéressés par l’international espoir français. Une information confirmée par L’Equipe. Via son site internet, le quotidien sportif confirme l’intérêt du RCSA pour Colin Dagba, dans le but de compenser le départ de Frédéric Guilbert, qui retourne à Aston Villa après un prêt d’une saison et demi en Alsace. Ainsi, le latéral du PSG sera vendu cet été et son transfert pourrait rapporter environ 3M€ aux champions de France en titre. Avec ce probable départ, les dirigeants du PSG vont étudier le marché afin de trouver une doublure fiable derrière Achraf Hakimi, comme l’avait précisé RMC.

Statistiques 2021-2022 de Colin Dagba