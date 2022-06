Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG l’été dernier. La première saison de la Pulga sous le maillot des Rouge & Bleu n’a pas été à la hauteur de ses standards habituels. En 34 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 11 buts et délivré 14 passes décisives. Malgré une saison en demi-teinte, beaucoup estiment qu’il est encore le meilleur joueur du monde. Pour certains, il est même le meilleur footballeur de l’histoire. Ce n’est pas le cas de Marco Van Basten.

Messi pas dans le top 3 All-time de Van Basten

« Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire, assure le Néerlandais pour France Football. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque.[…] Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre. Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, Platini ou Zidane.«