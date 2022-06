Instaurée en pleine crise du Covid-19, la règle des cinq changements pour les entraîneurs devait durer jusqu’en fin d’année 2021 pour les compétitions de clubs et jusqu’au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. Mais la mesure avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce lundi, lors de la réunion de l’IFAB, la plus haute instance arbitrale du monde à Doha, cette règle a été validée définitivement. Les trois changements historiques ne sont donc plus d’actualité.

La possibilité de voir 15 remplaçants sur la feuille de match

L’IFAB a aussi décidé d’augmenter le nombre maximum de remplaçants sur la feuille de match de 12 à 15 à la discrétion des organisateurs des compétitions. Lors de cette réunion, l’instance a aussi évoqué l’évaluation de la détection semi-automatique des hors-jeu, que la Fifa envisage d’utiliser pendant la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, « continue » et « est jusque-là très satisfaisante. » La possibilité de faire les touches au pied sera aussi étudiée.