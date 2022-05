Cinq joueurs du PSG dans l’équipe de la saison de FIFA 22

Comme chaque fin de saison, les équipes types de l’exercice écoulé sont dévoilés. Pour ce qui est celle des Trophées UNFP, quatre Parisiens y figuraient, Nuno Mendes, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. La plus célèbre des simulations de football – FIFA 22 – y va aussi de son équipe de la saison, la TOTS Ligue 1. Et dans cette dernière, le PSG est bien représenté avec pas moins de cinq joueurs.

Quatre joueurs du PSG sur les cinq meilleures notes

Satisfaction du mercato estival du PSG, Nuno Mendes figure dans cette dernière avec une note de 93. Il est accompagné en défense par Marquinhos, qui obtient, lui, la note de 95. La MNM est aussi présente avec Lionel Messi et Kylian Mbappé qui obtiennent une note de 97, un point devant Neymar (96). Les autres représentants se nomment Wissam Ben Yedder (Monaco, 95), Lucas Paqueta (OL, 94), Aurélien Tchouameni (Monaco, 94), Alban Lafont (Nantes, 94), Dimitri Payet (93), Seko Fofana (Lens, 92), Martin Terrier (Rennes, 92), Mattéo Guendouzi (91), William Saliba (91) et Jonathan Clauss (Lens, 90).