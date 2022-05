Le PSG est le seul club a répondre présent dans le dernier carré des championnats U17 et U19 à la fois. Un véritable succès pour les jeunes générations Rouge & Bleu, et leurs dirigeants : « On a deux matchs très importants à jouer et on espère se qualifier« , a déclaré Yohan Cabaye, coordinateur sportif du centre de formation à nos confrères du Parisien. Car en effet, les U17 et U19, sont respectivement sont venu à bout de Nantes (3-2) et Toulouse (6-1). Les deux groupes disputeront les demies-finales de leur championnat ce 28 mai à 15h à Borgo face à Toulouse pour l’équipe de Stéphane Moreau, et le lendemain à Amnéville à la même heure pour les U19 de Zoumana Camara face à Monaco. En cas de finale, ces derniers affronteront Nantes ou Brest le 5 juin prochain à Saint-Quentin dans l’Aisne, et les U17 devront faire face à Ajaccio ou Lyon le 4 juin.

Après avoir brillamment remporté leur championnat respectif et passé le premier tour des phases finales, les jeunes du @PSG_inside jouent leur demi-finale de championnat ce week-end. Les U17 iront défier Toulouse alors que les U19 affronteront Monaco.



🟥🟦 #AllezParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 27, 2022

Cabaye : « On est très exigeant avec les joueurs »

Pour le coordinateur sportif du centre de formation du PSG, tout cela est le fruit du travail : « C’est la récompense du travail effectué depuis le premier jour. On est très exigeant avec les joueurs. On souhaite qu’ils progressent tous les jours et cette vision nous permet d’avoir de bons résultats. C’est bien d’être en demi-finale, mais ce n’est pas une finalité. Si on joue les compétitions c’est pour les gagner. On a deux très bons groupes, en U19 comme en U17, avec une superbe ambiance. Ils réalisent de très bonnes choses. Les joueurs ont tous envie d’aller au bout. Ça n’a pas été possible en Youth League ni en Gambardella, ils sont hypermotivés« .

Au delà des échéances qui attendent les jeunes catégories du PSG en cette fin de saison à commencer par ce week-end, Yohan Cabaye s’attarde dans les colonnes du Parisien sur le travail effectué par les dirigeants parisiens : « Cela montre la grande qualité du recrutement déjà, avec un secteur qui fait un gros travail sous la houlette de Pierre Reynaud et son équipe. On a un système de préformation top niveau également, avec des formateurs très compétents« .

A noter que les U19 de Zoumana Camara seront privés de Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Les deux joueurs étant concernés par l’Euro U17 avec l’Equipe de France, notamment la demi-finale face au Portugal ce dimanche 29 mai à 16h30.