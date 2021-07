C’était le choc des quarts de finale de l‘Euro 2020. La Belgique, qui a éliminé le Portugal au tour précédent, affrontait l’équipe qui a proposé le meilleur jeu depuis le début de la compétition, l’Italie. Les Italiens qui avaient dû passer par les prolongations pour éliminer l’Autriche. Pour cette rencontre, Roberto Martinez pouvait compter sur Kevin De Bruyne, sorti sur blessure contre les Portugais. Lui aussi touché en huitièmes, Eden Hazard était forfait. Du côté de l’Italie, Marco Verratti était bien titulaire dans le milieu de terrain de la Squadra Azzurra. Et comme depuis le début de la compétition, c’est l’Italie qui domine son sujet. Les Belges procèdent en contre. La Squadra Azzura croit ouvrir le score. Sur un coup franc tiré sur la droite de la surface belge, le ballon traverse la surface et Bonucci propulse le ballon dans le but de Courtois. Mais le but est logiquement refusé pour un hors-jeu (8e). Malgré la domination italienne, c’est la Belgique qui va se procurer la première grosse occasion de la partie avec une frappe de De Bruyne à l’entrée de la surface magnifiquement repoussée par le futur parisien Gianlugi Donnarumma (22e). Le portier italien qui va récidiver quelques minutes plus tard contre Lukaku (26e). L’Italie va concrétiser sa domination. Après une perte de balle, Marco Verratti trouve Barella dans la surface belge. Ce dernier réalise un festival dans la défense belge pour tromper Courtois (0-1, 31e). L’Italie qui va faire le break avec une magnifique frappe enroulée d’Insigne dans la lucarne belge (0-2, 44e). La Belgique va revenir dans la rencontre avec un penalty litigieux pour une légère poussette de Di Lorenzo sur Doku. Un penalty transformé par Lukaku (1-2, 45e+2).

La deuxième mi-temps est à l’image de la première. L’Italie domine et la Belgique procède en contre. C’est d’ailleurs les Belges qui ont les meilleures actions de la seconde période avec Lukaku. Décalé sur le côté gauche, De Bruyne adresse un beau centre à ras de terre pour Lukaku, qui voit sa tentative repoussée par la fesse de Spinazzola (61e). Ce dernier aurait pu offrir le 3-1 à l’Italie dans la foulée mais sa frappe passe à côté (66e). Trouvé sur le côté gauche de la surface italienne, Chadli voit sa frappe déviée. Le ballon au-dessus de la tête de Lukaku qui ne peut pas dévier le ballon. L’Italie se qualifie pour les demi-finales de l’Euro et retrouvera l’Espagne mardi soir (21 heures). Mais la sélection italienne a très certainement perdu Spinazzola sorti en pleurs après une blessure qui semble grave (77e).

Titulaire au milieu de terrain, Marco Verratti a joué 73 minutes. Il a une nouvelle fois été très bon et a délivré sa deuxième passe de la compétition sur le but de Barella.

Le XI de la Belgique : Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen – Meunier (Chadli, 69e, Praet, 73e), Tielemans (Mertens, 69e), Witsel, T.Hazard – De Bruyne, Lukaku, Doku

Le XI de l’Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Emerson, 78e) – Barella, Jorginho, Verratti (Cristante, 73e) – Chiesa (Toloi, 91e), Immobile (Belotti, 73e), Insigne (Berardi, 78e).