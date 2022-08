Clément : « Ce soir on affrontait une grande équipe »

Alors que le PSG avait démarré son exercice de manière tonitruante avec trois victoires de rang et 17 buts inscrits, les Rouge et Bleu ont connu un petit coup de frein ce dimanche soir face à l’AS Monaco. En effet, dans l’affiche clôturant la 4e journée de Ligue 1, les Parisiens ont été tenus en échec sur leur pelouse du Parc des Princes (1-1). Neymar a répondu à Kevin Volland. Après le coup de sifflet final, Philippe Clément, le coach monégasque, a fait part de sa frustration au micro de Prime Video.

« Cela aurait pu être différent »

« On avait l’opportunité de marquer ce deuxième but, c’est dommage. L’occasion était là. Cela aurait été beau parce que ce soir c’était une grande équipe. C’était le Paris Saint-Germain au complet avec toutes ses stars. Ce n’était pas un match entre deux rencontres de Ligue des Champions. On a su être efficace aujourd’hui, mais peut-être pas assez parce que cela aurait pu être différent.. »