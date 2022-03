Antonio Rudiger toujours dans le viseur du PSG

Antonio Rudiger arrive en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Le défenseur central ne sait pas encore s’il sera toujours un joueur des Blues la saison prochaine. Ce samedi matin, la Gazzetta dello Sport expliquait que l’international allemand avait trouvé un accord avec la Juventus Turin pour une arrivée libre cet été. Une information démentie par Sport 1.

Le média allemand explique que Rudiger discute bien avec le club italien mais que rien n’est encore fait pour son avenir. Outre la Juventus, Manchester United, le Real Madrid et le PSG seraient toujours dans la course pour Rudiger. Son actuel club peut toujours espérer le garder, si sa situation extra-sportive s’améliore, assure Sport 1. Une seule équipe semble ne plus être sur la piste du défenseur, le Bayern Munich. Même s’il est le profil idéal pour la défense bavaroise, ses exigences salariales sont un obstacle pour le leader de Bundesliga.