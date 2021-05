PSG / Reims le 16 mai à 21 heures

Le PSG va jouer trois matches en sept jours cette semaine. Après le déplacement à Rennes dimanche, puis celui à Montpellier dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de France. Le PSG recevra enfin le Stade de Reims lors de la 37e journée de Ligue 1. La date de cette rencontre est connue, le dimanche 16 mai à 21 heures. Une rencontre qui sera diffusée dans le cadre d’un multiplex sur Canal Plus. Mais le match sera diffusé en intégralité sur Canal Plus Sport Week-end (Canal Plus décalé).

Le programme de la 37e journée

Dimanche 16 mai 2021 à 21h00 en Multiplex sur Canal+ et en intégralité sur Canal+ Sport, Canal+ Sport Week-end, C8, Multisports et Foot24