Après une éclatante victoire face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0), le PSG retrouvera la Ligue 1 ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé) avec un déplacement sur la pelouse du Clermont Foot dans le cadre de la 1ère journée du championnat. Dans le marathon de matches qui attend les Rouge & Bleu dans les semaines et mois à venir, Christopher Galtier aura à coeur de parfaitement débuter ce nouvel exercice. Mais le nouveau coach parisien devra composer sans un joueur phare face aux Clermontois.

Kylian Mbappé touché au adducteurs

Déjà forfait face au FC Nantes en raison d’une suspension, Kylian Mbappé ne participera au premier match de Ligue 1 ce week-end. En effet, le PSG a précisé que son numéro 7 souffrait des adducteurs et qu’un nouveau point sera fait dans 72 heures. Il restera ainsi en soins au Camp des Loges. Concernant le groupe, Hugo Ekitike est convoqué pour la première fois. À noter les présences de Warren Zaïre-Emery et d’Arnaud Kalimuendo ainsi que les recrues Vitinha et Nordi Mukiele. Présent pour son premier entrainement avec le groupe ce vendredi, Renato Sanches n’est pas convoqué, tout comme Mauro Icardi et Idrissa Gana Gueye.

Le groupe du PSG pour affronter Clermont