Depuis ce jeudi soir, Renato Sanches est officiellement un joueur du PSG. Après plusieurs semaines de négociations avec le LOSC, le club de la capitale a annoncé la signature du Portugais de bientôt 25 ans (le 18 août prochain) pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027. Cependant, il faudra patienter encore quelques jours avant de voir le champion d’Europe 2016 disputer son premier match officiel. En effet, en raison de ses envies de départ, le natif de Lisbonne n’a pris part à aucun match de préparation avec les Dogues. Ainsi, il devra retrouver une condition physique optimale avant de débuter le marathon de matches qui attend les Rouge & Bleu dans les semaines et mois à venir. « Il va être en retard par rapport à ses partenaires en termes de préparation vu qu’il attendait son transfert. C’est un joueur qui sait casser des lignes et qui peut aussi faire du bien dans l’aspect défensif », avait notamment déclaré Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi.

Premier entrainement collectif avec ses nouveaux coéquipiers pour Renato Sanches

Mais comme l’a dévoilé le PSG via son compte Twitter, Renato Sanches a effectué ses premiers pas au Camp des Loges ce vendredi en fin de matinée. En effet, l’international portugais (32 sélections, 3 buts) était présent à la séance du jour au centre d’entrainement. Si le Portugais ne sera très certainement pas du voyage à Clermont ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé), Christophe Galtier pourra compter sur un groupe au complet avec le retour de suspension de Kylian Mbappé et l’éventuelle première d’Hugo Ekitike.