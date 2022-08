Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar Jr va disputer sa sixième saison chez les Rouge & Bleu. Âgé de 30 ans, le Brésilien est encore sous contrat jusqu’en 2027 mais a déçu depuis son arrivée. Enchaînant les pépins physiques, le numéro 10 n’a jamais réalisé une saison complète avec le club parisien et son avenir est souvent remis en question par les dirigeant du PSG et les supporters. Cependant, l’international brésilien a récemment rappelé son désir de poursuivre l’aventure avec le maillot parisien.

Ronaldo conseille Neymar à l’approche du Mondial

Présent depuis le début de la préparation physique du PSG, Neymar Jr montre un visage séduisant, comme en atteste sa belle performance au Trophée des Champions face au FC Nantes avec un doublé (4-0). De bon augure pour cette saison 2022-2023 qui s’annonce intense. En effet, outre ses objectifs avec le PSG, le natif de Mogi das Cruzes aura également pour mission de briller à la Coupe du monde avec le Brésil. À cette occasion, la légende du football, Ronaldo, a donné quelques conseils à Neymar Jr à l’approche de ce Mondial 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), dans un entretien accordé à Olé. Pour le double vainqueur de la Coupe du monde (1994, 2002), le Brésil peut remporter un sixième sacre avec un Neymar au top : « L’équipe brésilienne va être la favorite dans n’importe quelle compétition en raison du talent que nous avons. Je pense que si Neymar est à 100% physiquement et concentré sur la Coupe du monde, nous avons de bonnes chances de remporter le titre. Nous avons une grande équipe, avec de grands joueurs, mais il est différent sur le plan technique et physique. S’il arrive bien, il fera la différence et nos chances augmenteront beaucoup. »

Mais pour cela, Neymar devra se montrer irréprochable dans son quotidien, en délaissant son côté extra-sportif : « Tous les Brésiliens ont la même impression et veulent qu’il soit décisif. Il a beaucoup de talent. Maintenant, il doit assumer ce rôle sur le terrain et doit laisser l’extra-sportif complètement de côté. Il doit être capable d’être calme et de jouer du beau football. C’est un crack. C’est peut-être l’un des plus grands de l’histoire du football brésilien, mais les supporters brésiliens sont exigeants et n’attendent rien d’autre que le sixième titre mondial », a déclaré Ronaldo Nazário au média argentin.