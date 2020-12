Titulaire dans le couloir droit contre Montpellier samedi dernier (1-3). Colin Dagba avait marqué son premier pour le PSG sur la pelouse du stade de la Mosson. Mais le titi parisien a reçu un carton jaune lors de cette rencontre, son troisième en moins de 10 matches de Ligue 1 (après Nîmes 7e journée, et Rennes lors de la 10e journée). Un carton qui va lui valoir une suspension. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est réunie et a donc sanctionné Colin Dagba pour accumulation de carton jaune. La sanction prenant effet à partir du 15 décembre, Dagba purgera sa suspension lors du déplacement sur la pelouse de Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 le 16 décembre à 21 heures.

Les décisions de la commission de discipline

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 15 décembre 2020 à 0h00.

11ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Angers SCO – Olympique Lyonnais du 22 novembre 2020 Comportement à l’issue de la rencontre de M. Saïd CHABANE, président d’Angers SCO Deux matchs de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 15 décembre 2020 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

13ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Nîmes Olympique – Olympique de Marseille du 4 décembre 2020 Exclusion de M. André VILLAS BOAS, entraîneur de l’Olympique de Marseille Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.