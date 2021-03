Colin Dagba titulaire avec les Espoirs contre l’Islande

L’Equipe de France Espoirs joue son dernier match de phase de poules de l’Euro Espoirs contre l’Islande en cette fin d’après-midi (18 heures). Après une défaite et une victoire, les Bleuets ont plusieurs possibilités pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition* (qui se dérouleront fin mai). Pour cette rencontre, Sylvain Ripoll a décidé d’à nouveau titulariser Colin Dagba dans le couloir droit de la défense. Les titis parisiens Jonathan Ikoné, Matteo Guendouzi et Odsonne Edouard sont également dans le onze.

Le XI des Bleuets : Lafont – Dagba, Koundé, Badiashile, Maouassa – Claude-Maurice, Tchouaméni, Guendouzi – Ikoné, Edouard, Gouiri

Remplaçants : Bertaud, Meslier, Kalulu, Fofana, Kamara, Konaté, Truffert, Faivre, Camavinga, Kolo Muani, Laurienté, Soumaré

*S’ils gagnent, les Français seront qualifiés. S’ils gagnent et que dans l’autre match, la Russie bat le Danemark par un ou deux buts d’écart, les Bleuets termineront même premiers. En effet, la France, la Russie et le Danemark se retrouveraient à six points, et c’est la différence de buts particulière entre les trois équipes qui les départagerait. Les Bleuets seront quoi qu’il arrive à +1 dans ce championnat à trois, tandis que le Danemark est actuellement à +1 avant son match, et la Russie à -2. S’ils font match nul contre l’Islande, les Bleuets auront quatre points et devront croiser les doigts pour que la Russie ne batte pas le Danemark. Et s’ils perdent, il leur reste une infime chance: il faut en effet une défaite par un seul but d’écart, hors 1-0 ou 2-1, et il faut qu’en plus la Russie perde (Via RMC).