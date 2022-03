Le PSG a coulé cet après-midi sur la pelouse de l’AS Monaco au terme d’un match complètement manqué (3-0). Les Rouge & Bleu restent, malgré tout, largement en tête de la Ligue 1 et ce malgré 3 défaites concédées sur les 5 derniers matches en Ligue 1. D’autant plus étonnant, Mauricio Pochettino ne donne absolument aucune minute à ses jeunes talents du centre de formation, qui montreraient certainement plus que d’autres qui sont alignés sur la pelouse.

Parmi les anciens titis qui ont déjà quitté la capitale, on retrouve Kingsley Coman qui cartonne avec le Bayern Munich. L’international français était l’invité du Canal Football Club et ce dernier ne garde que des bons souvenirs du PSG. Le milieu de terrain estime aussi que la politique sportive du club ne permet pas aux jeunes talents d’exploser sous les couleurs Rouge & Bleu.

« Mon départ à la Juventus ? Non ce n’était pas financier ! Je pensais que je méritais plus de temps et j’étais dans une situation que je ne pouvais pas avoir au PSG ! Après j’avais fait une demande de prêt qui n’était pas acceptée… C’est par la suite que j’ai pris ma décision de partir ! Un couac dans la formation ? Après c’est difficile à dire parce que chaque joueur à une évolution différente. Et c’est compliqué de dire à la fin : ‘Ah oui, si on l’avait su…’ Parce qu’il y a des joueurs qui n’ont pas très bien évolué. Comme je l’ai déjà, ce qui est difficile c’est que le PSG veut des résultats tout de suite. Mais le développement des jeunes prend du temps, on n’a pas de résultats tout de suite. Peut-être qu’ils n’avaient pas cette patience là ! »



« Des ressentis à l’encontre du Paris Saint-Germain ? Non pas du tout, explique l’ancien titi parisien. Quand je suis parti ce n’était pas les mêmes personnes en haut du club. Je n’ai que des souvenirs positifs du PSG et du centre de formation ! Je suis encore en contact avec énormément de joueurs et anciens coachs. Mon expérience professionnelle au PSG n’était pas très bonne, mais ces personnes ne sont plus au club. Mon but en finale de la Ligue des Champions ? Sur le coup j’étais focus sur le Bayern, j’avais mis l’aspect émotionnel de côté. Mais après le match, j’ai ressenti plein de choses… »