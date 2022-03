Le PSG a subi une terrible désillusion il y a maintenant une dizaine de jours de cela en se faisant sortir de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-1). Les Parisiens ont aussi été éliminés de la Coupe de France contre l’OGC Nice aux tirs au but. À 10 journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain compte 13 points d’avance sur ses dauphins, qui sont les Aiglons et l’Olympique de Marseille, les Rouge & Bleu sont donc sur un boulevard pour remporter leur dixième titre de champion de France de leur histoire. Dans cette fin de saison avec peu d’enjeu, vient la question des équipes que pourrait aligner Mauricio Pochettino pour motiver ses troupes alors qu’il reste encore deux mois de compétition.

Si certains joueurs plus expérimentés de l’effectif ont déjà la tête ailleurs ou n’ont pas du tout été satisfaisants cette saison, les jeunes pousses parisiennes sont toujours présentes à l’entrainement sans pour autant avoir disputé beaucoup de minutes. Les titis Xavi Simons et Ismael Gharbi sont en fin contrat à la fin de cet exercice, Eric Junior Dina Ebimbe lui est encore engagé une saison avec les Rouge & Bleu, et est sur le départ, tandis qu’Edouard Michut et El Chadaille Bitshiabu sont en demande de temps de jeu. Dans une fin de saison où il n’y a que de très peu d’enjeu, il serait peut-être préférable de faire confiance à la jeunesse parisienne, qui n’attend que ça pour prolonger leur aventure dans la capitale, à commencer par l’international espoir batave.

Temps de jeu des jeunes du PSG cette saison :

Eric Junior Dina Ebimbe : 12 matches disputés (8 en L1 ; 2 CDF ; 1 LDC ; 1 TDC) ; 409 minutes jouées (5 tit. ; 7 remp.) – 0 but , 1 passe décisive

Xavi Simons : 7 matches disputés (4 en L1 ; 3 en CDF) ; 292 minutes jouées (3 tit. ; 3 remp.) – 0 but , 1 passe décisive

Edouard Michut : 4 matches disputés (2 en L1 ; 2 en CDF) ; 138 minutes jouées (1 tit. ; 3 remp.) – 0 but , 1 passe décisive

Ismael Gharbi : 3 matches disputés (2 en CDF ; 1 TDC) ; 43 minutes jouées (0 tit ; 3 remp.) – 0 but , 0 passe décisive

El Chadaille Bitshiabu : 2 matches disputés (2 en CDF) ; 38 minutes jouées (0 tit ; 2 remp.) – 0 but , 0 passe décisive

De votre côté, souhaitez-vous voir davantage les jeunes du PSG jouer en cette fin de saison ? N’hésitez pas à débattre dans les commentaires.