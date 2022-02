Touché aux ischio-jambiers le 23 janvier dernier contre Elche (2-2), Karim Benzema a cruellement manqué au jeu du Real Madrid. Éliminés en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao (0-1), les hommes de Carlo Ancelotti n’ont depuis la réception de Elche et la blessure de leur numéro 9, marqué qu’un seul but contre Grenade (1-0). Le futur adversaire du PSG n’étant pas sur sa meilleure dynamique espère néanmoins se remettre sur les bons rails dès ce week-end avec le retour de son leader d’attaque.

Sauf rechute de sa blessure, Benzema est sur le point d’effectuer son retour à la compétition. Selon Le Parisien, le Real se montrerait particulièrement optimiste quant à l’évolution du processus de guérison de l’international français. Ainsi, « KB9 » se sent bien et espère retrouver du rythme samedi (16h15) sur la pelouse de Villarreal. Celui qui a déjà inscrit 24 buts cette saison toute compétition confondue est donc attendu mardi prochain pour débuter face au Paris Saint Germain. Également touché aux ischio-jambiers, Ferland Mendy est quant à lui indisponible depuis le 31 janvier ; sa participation au 8e de finale aller de C1 est toujours selon Le Parisien, plus qu’incertaine.