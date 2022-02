Touché au mollet en fin de première période face à Lille, Angel Di Marià est incertain pour la réception de Rennes ce vendredi. Si sa blessure ne s’annonce pas particulièrement problématique, l’Argentin ne prendra aucun risque et garde pour objectif le choc face au Real Madrid le 15 février prochain.

Ménagé par son staff en ce début de semaine, Di Marià devrait selon Bruno Salomon, journaliste chez France Bleu Paris, retrouver le groupe parisien dès demain. Une bonne nouvelle pour le numéro 11 Rouge et Bleu qui comme Icardi et Wijnaldum, se prépare pour le retour de la Ligue des Champions. En effet, ces derniers ont, toujours selon Bruno Salomon, participé ce mardi à l’entièreté de l’entraînement collectif. De leur côté, Ramos (touché au mollet) et Herrera (touché à la cuisse) sont restés en salle avec Neymar qui, après avoir effectué une partie de son travail en individuel, est allé rejoindre le groupe. La course contre la montre continue pour le Brésilien qui espère toujours faire son retour à la compétition dès vendredi pour ensuite figurer dans le groupe en C1.