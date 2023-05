Depuis de longs mois, le PSG et la Mairie de Paris sont en désaccord en ce qui concerne le Parc des Princes. Un conflit ouvert sur lequel Arnaud Péricard est revenu ce jour au micro de France Bleu Paris.

C’est ce qu’on appelle communément laver son linge sale en public. Depuis un long, trop long, moment, le PSG et la Mairie de Paris se lancent des salves par médias interposés. La raison ? L’acquisition par le club de la capitale du Parc des Princes. Une vente fermement refusé par Ann Hidalgo et ses collaborateurs. Ce qui nous a donc offert, même si on s’en serait volontiers passé, des échanges plus que houleux entre les différentes parties. Une passe d’armes sur laquelle est revenu Arnaud Péricard ce jour.

« Je n’ai pas apprécié les déclarations contre la Ville de Paris. On ne traite pas la capitale de la France comme ça. Comme je n’ai pas apprécié les déclarations contre le Qatar. »



Un conflit qui n’arrange personne

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye a ainsi souhaité véhiculer un vrai message d’apaisement sur les ondes de France Bleu Paris. Il appelle ainsi au calme et espère que des discussions constructives auront lieu au cours des prochaines semaines afin de parvenir à un accord qui sera, selon lui, bénéfique à tout le monde dans cette affaire. « Je pense que cela n’est pas bien. Je comprends qu’à un moment donné on peut avoir certaines difficultés. On a eu nous aussi ces difficultés, toutes proportions gardées, avec le club. Cela fait partie du jeu. On est tous des acteurs professionnels. Mais quand on traite avec un acteur public, c’est forcément différent qu’avec un acteur privé. Il y a des estimations de domaine, des contraintes qu’il faut appréhender. Je pense que cette relation, qui a été apaisée durant une dizaine d’année, ne peut pas exploser du jour au lendemain. Ce n’est pas possible. Et moi, j’ai appelé tout le monde à la responsabilité. J’ai essayé de renouer un petit peu les fils du contact. J’ai apprécié le discours de Pierre Rabadan (adjoint au sport de la Mairie de Paris, NDLR). C’était une sorte d’invitation à rediscuter et à se remettre autour de la table. Je pense que le Paris Saint-Germain doit saisir cette opportunité. On ne peut pas concevoir peut-être le plus grande club européen sans cet adossement à Paris, et puis à Saint-Germain. Nous on n’a pas de difficulté avec le club. Je n’ai pas apprécié les déclarations contre la ville de Paris. On ne traite pas la capitale de la France comme cela. Comme je n’ai pas apprécié les déclarations contre le Qatar. Cela fait dix ans que le Qatar est là. Grâce à lui, on a le club qu’on a aujourd’hui. Il ne faut peut-être pas l’oublier aussi. Il faut peut-être temporiser, se calmer et penser avant tout aux intérêts du club. (…) Moi je suis assez optimiste et j’espère qu’un accord sera trouvé »